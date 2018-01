Weer sluikstort aan container 02u37 0 Foto RV Naast de container ligt het opnieuw vol met afval.

Er lijkt maar geen oplossing in de maak voor de overvolle afvalcontainer op de bouwwerf van residentie De Lepelaar langs de Zoutwerf. Buurtbewoners klaagden het probleem al eerder aan bij de stad en de politie. "Dat resulteerde in een oplossing. De container werd weggehaald en de nieuwe werd afgedekt", zegt buurtbewoner Daniël Goethals. Alleen bleef het niet zo. "Tussen Kerstmis en Nieuwjaar ging het opnieuw van kwaad naar erger."





Ook gisteren was er nog sprake van een rommelige situatie en bijkomend sluikstort aan de container op de bouwwerf. Zeker nu er tijdens de kerstvakantie niet werd gewerkt op de bouwwerf.





Schande

"Er ligt momenteel al een kapot statief, een kartonnen doos met oude boeken en ander grof vuil bij", zegt Daniël. "Een schande voor de stad Mechelen die er alles aan doet om van de stad een aangename woon- en wandelbuurt te maken." Inmiddels stapten de buurtbewoners opnieuw naar de politie en de gemeente. Ze hopen dat het probleem nu defintief opgelost wordt. (TVDZM)