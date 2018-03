Weer prijs voor whisky Het Anker 26 maart 2018

Een internationaal proefpanel van 50 juryleden heeft de Gouden Carolus Single Malt verkozen tot de Best Belgian Single Malt op de World Whiskies Awards in Londen. Het is al de 17de medaille die Stokerij De Molenberg in Blaasveld behaalt op een internationale whiskycompetitie sinds 2014. De trofee komt net op het moment van een belangrijke wijziging: de huidige fles van 50cl wordt vervangen door een van 70cl. "Deze nieuwe inhoudsmaat wordt meteen ook gekoppeld aan een sterke verlaging van de prijs per liter", aldus Zjef De Loose.





(WVK)