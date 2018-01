Weer opnieuw spelbreker voor aanmaak van warmtekaart 02u58 0

Er is afgelopen weekend slechts een gedeeltelijke warmtekaart gemaakt van Mechelen. Er was koud en helder weer nodig, maar er bleek meer bewolking dan aanvankelijk was voorspeld. Als gevolg van het slechte weer konden slechts de daken van de helft van het grondgebied in kaart worden gebracht vanuit een vliegtuig. De komende weken zal opnieuw een poging worden ondernomen.





De stad wil de thermografische foto's gebruiken om Mechelaars met een woning met een slecht geïsoleerd dak te sensibiliseren om daar iets aan te doen.





Eigenlijk had de kaart vorige winter al gemaakt moeten geweest zijn, maar ook toen bleven de juiste weersomstandigheden uit. (WVK)