Weedness opent cannabisshop in Bruul: “We verwachten politiebezoek” Wannes Vansina

29 december 2018

16u28 0 Mechelen In de Bruul in Mechelen is deze week Weedness opengegaan, een cannabisshop met weed waar je niet stoned van wordt. “We verwachten politiecontrole, maar de agenten zullen zien dat alles in orde is”, zegt zaakvoerder Yehudi Hellevoet.

Weedness heeft nu al twee winkels in Luik en Brussel. Vooral in de hoofdstad schieten de cannabisshops als paddenstoelen uit de grond. Voor Mechelen is het nieuw. “We verkopen enkel CBD-cannabis, cannabis maar dan zonder de psychoactieve stof THC. Ik weet niet wanneer de olies zullen binnenkomen: dat is momenteel wat moeilijk met de wet”, zegt Hellevoet, die Weedness uitbaat met een vennoot. Volgens hem kopen vooral studenten en ouderen. “De eerste omdat ze houden van het product maar hun brein niet willen aantasten, de tweede omwille van het therapeutisch effect, al mogen we dat zo niet noemen. CBD-cannabis is relaxerend en werkt tegen de pijn.” De Europese regelgeving laat de verkoop van de bloemen van de genetisch gemanipuleerde plant toe zolang ze minder dan 0,2% THC bevatten. In België zit CBD juridisch in een grijze zone. “Het is logisch dat de politie een controle zal uitvoeren en zal uittesten of we geen THC verkopen. Ze zullen zien dat we een goed product verkopen”, aldus de uitbater. Wie zich ook zorgen maakt over de “would be coffeeshop”, is uittredend schepen Marc Hendrickx (N-VA). Hij wil de burgemeester over de zak interpelleren.