Waterlek onder afslagstrook R6 13 juni 2018

Pidpa voert volgende week een dringende herstelling uit op het kruispunt van R6 met Antwerpsesteenweg in Mechelen. Vermoedelijk onder de afslagstrook voor de rijrichting Battelcomplex om de Antwerpsesteenweg op te draaien zit een breuk of lek in de waterleiding. De afslagstrook wordt afgesloten en rechtsafslaan wordt toegelaten aan het verkeerslicht. Tijdelijke oranje belijning en pijlen maken dit voor de weggebruikers duidelijk. (WVK)