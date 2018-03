Wat als je met een beperking door het leven moet? 03 maart 2018

'Wat als je met een beperking door het leven moet?' Die vraag vormde het centrale thema van een 'MagDag' in Busleyden Atheneum Campus Stassart. Leerlingen van Jeugd- en gehandicaptenzorg organiseerden in de voormiddag spelactiviteiten en hindernissenparcours voor hun collega-leerlingen.





"We willen de leerlingen en leerkrachten laten ervaren hoe je samenwerkt met een leerling met een fysieke beperking", zegt leerling Maarten De Bakker. In de namiddag heetten de leerlingen die van buso De Beemden welkom voor een sportwedstrijd.





"Wij weten al van tijdens de Mentalympics dat er topatleten zitten", verklaarde Alexander Van Hooff. "Heel leuk dus dat we het vertrouwen krijgen om dit voor hen te mogen organiseren." (WVK)