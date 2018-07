Warme maaltijden Rivierenland groot succes 19 juli 2018

Zo'n dertig mensen hebben gistermiddag in het dorpshuis van Walem kunnen genieten van een goedkope warme maaltijd. Zorgbedrijf Rivierenland richtte deze in het kader van een proefproject in, dat ook loopt in de andere deelgemeenten.





De bewoners hebben er immers geen lokale dienstencentra of woonzorgcentra waar ze terechtkunnen. "We verwachtten 15 eters, maar hadden er 32. Een goed initiatief om meer activiteiten in het dorpshuis te krijgen", zegt Hilaire Snoeck van Samana, de vereniging die in Walem mee haar schouders onder het initiatief zet. Ook in andere deelgemeenten vonden al etentjes plaats, vaak met nog een pak meer aanwezigen. "Het is een succes", stelt ook voorzitter Koen Anciaux (Open Vld) vast. "We moeten nog evalueren, maar het is mijn aanvoelen dat dit proefproject zal worden verdergezet." (WVK)