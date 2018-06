Wandelkaart wijst kinderen de weg 30 juni 2018

'Samen op pad', een wandelkaart op kindermaat, werd gisteren voorgesteld. De kaart bundelt kindvriendelijke wandellussen in Mechelen en buurgemeenten. De kaart verschijnt enkel digitaal en kan gratis worden gedownload via www.rlrl.be/samen-op-pad. De lancering vond plaats in het Robbroek, waar net een nieuwe wandelroute op kindermaat opende. "Voor velen is het Robbroek nog onbekend gebied. We hopen dat bezoekers dit stukje wilde natuur op een boogscheut van Mechelen samen met hun kinderen komen ontdekken", aldus Wim De Maeyer, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos. (WVK)