Wandelen en fietsen op 13de Ucom2bike 03 mei 2018

02u33 0

Ucom2bike organiseert nu zondag samen met de Mechelse Vespa Club en vzw Vossen met de Meynen de 13de editie van Ucom2bike. Deelnemers krijgen de keuze tussen wandelingen, fietstochten, mountainbiketochten, een motorrit of een Vespa-tour. In de namiddag kan er bij een natje en een droogje muziek worden geluisterd. Plaats van samenkomst is het voetbalveld van Procter & Gamble aan de Mechelseweg 60, vanaf 8 uur. Deelname kost 7 euro, de opbrengst gaat naar het goede doel. (WVK)