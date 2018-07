Wandelaar merkt hond in hete mobilhome op 31 juli 2018

De politie van Mechelen-Willebroek hebben gisternamiddag bijna een hond moeten bevrijden uit een mobilhome. Het dier werd opgemerkt in het voertuig door een voorbijganger. De wandelaar verwittigde de hulpdiensten, die ter plaatse kwamen om de hond eruit te halen. "Alleen is niet ingegrepen moeten worden", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Net op het moment dat we het dier wilden bevrijden, kwamen de eigenaars van het voertuig ter plaatse." De politie maakte een proces-verbaal op. Het parket en een rechter zal in een later fase moeten oordelen of de eigenaars een straf krijgen opgelegd. Voor de Mechelse hulpdiensten is het al een tweede oproep in twee weken tijd voor een hond die opgesloten zit in een voertuig. Bij deze temperaturen kan dit fataal aflopen voor het dier. De politie roept daarom nog een keer op om zeker geen kinderen of dieren achter te laten in een geparkeerd wagen.





(TVDZM)