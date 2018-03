Walter Bogaerts is vrijwilliger van het jaar 05 maart 2018

In het dienstencentrum De Schijf in Mechelen werden gisteren de laureaten bekend gemaakt van de Prijs van de Vrijwilliger 2018. In de categorie individu werd gisteren de inzet van Walter Bogaerts geprezen.





"Haast onzichtbaar, maar wel heel belangrijk voor zijn inzet in een betere sociale cohesie in de wijk Nekkerspoel", klonk het gisteren. Walter houdt het wijkhuis Papenhof open en speelt een voorname rol van voorzitter tot chef-kok of keukenhulp aan de afwas. "Verder zorgt hij ervoor dat alles klaar staat bij evenementen, ruimt op, regelt de boekhouding en helpt buren en hulpbehoevenden waar hij kan. Boodschappen doen, naar de post gaan, mensen vervoeren of het in orde brengen van papieren. Niets is hem teveel", luidt het nog.





Walter Bogaerts nam gisteren de titel als vrijwilliger van 2018 met fierheid in ontvangst. Net zoals de Dierenbescherming Mechelen. Zij werden gisteren gelauwerd in groepsverband. Zo'n 150 vrijwilligers ontfermen zich namelijk over de opvang en verzorging van gevonden, afgestane en in beslag genomen dieren. Met de bekendmaking van de laureaten startte gisteren ook meteen de week van de vrijwilligers. Dit jaar staat die in teken van 'Diversiteit in het vrijwilligerswerk'.





In Mechelen zetten jaarlijks zo'n 15.000 mensen zich belangeloos in ten behoeve van het lokaal verenigingsleven, socio-culturele organisaties, welzijns- en buurtwerkingen. (TVDZM)