Wagens rijden op elkaar 14 maart 2018

Een verkeersongeval in de Nieuwstraat stuurde dinsdag de ochtendspits in de war in de omgeving van de N15. Twee wagens knalden op elkaar, met aanzienlijke stoffelijke schade tot gevolg. Beide wagens dienden te worden getakeld, overal lagen brokstukken. Twee inzittenden werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (WVK)