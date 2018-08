Waar is dat geluidsarm feestje? STAD VERPLICHT METERS VOOR LUIDRUCHTIGE EVENEMENTEN WANNES VANSINA

18 augustus 2018

02u28 0 Mechelen Om te voorkomen dat organisatoren van evenementen de opgelegde geluidsnormen nog met voeten treden, zet de stad sinds deze zomer vier geluidsmeters in. Door het volume te monitoren, wil de stad overlast voor omwonenden beperken en de kans op gehoorschade bij bezoekers voorkomen.

De geluidsmeters kaderen in het Feestencharter dat eind 2016 afgesloten werd door mmMechelen Feest vzw en verschillende partners. Dat onder meer onder impuls van de wijkraad Centrum, die had vastgesteld dat met de groei van het aantal evenementen ook de overlast hand over hand toenam. "Onder andere de evenementenkalender geeft nu duidelijk begin en einde van evenementen aan en het toegestane geluidsvolume. Organisatoren moeten met een duidelijke bewonersbrief ook de buurt inlichten. Stap voor stap gaan we verder", stelt schepen van Dorps- en Wijkzaken Katleen Den Roover (N-VA).





Gratis ter beschikking

De nieuwste stap is de aankoop van vier geluidsmeters, die sinds deze zomer gratis ter beschikking worden gesteld van alle organisatoren die een aanvraag hebben ingediend tot een verhoogde geluidsnorm. Vooraf moeten zij een geluidsplan indienen met daarop de plaats en richting van de muziekinstallatie, alsook de plaats waar de geluidsmeter geïnstalleerd zal worden. Dit plan wordt door de dienst Milieu geëvalueerd en gecontroleerd. "In Mechelen kan er stevig gefeest worden, maar de leefbaarheid is ook heel belangrijk. Het werken met de geluidsmeter is voor iedereen een vooruitgang: voor de leefbaarheid van bewoners, maar ook voor de duidelijkheid en zekerheid van organisatoren", aldus Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest vzw. Elk evenement wordt na afloop geëvalueerd, ook op basis van de geluidsmeding. "Het niet-naleven van de vergunningsvoorwaarden kan aanleiding geven tot strengere voorwaarden voor een volgende editie van het evenement of zelfs tot het weigeren van een vergunning. Indien het evenement met alles in orde was, kan er ook besloten worden het niet langer te evalueren. De geluidsmeter kan dan wel nog vrijblijvend gebruikt worden", zegt Preventieschepen Stefaan Deleu (CD&V). In geval van overtredingen kunnen er GAS-pv's worden opgesteld. Aper'eau gebruikte de geluidsmeters gisteravond aan Technopolis voor de derde keer, tot grote tevredenheid van organisator Maarten Tordoir. "Voor ons concept zijn de geluidsmeters heel goed. We willen een aperitiefevenement zijn waar mensen nog met elkaar kunnen praten en waarop ook kinderen welkom zijn. Dj's daarentegen zwepen graag het publiek op en hoe doen ze dat? Door het volume op te drijven. We moeten dat steevast heel goed in de gaten houden en voortdurend de dj's aanmanen om niet te overdrijven met het volume. De geluidsmeters zullen ons helpen om hen te laten meegaan in ons verhaal", aldus Tordoir.