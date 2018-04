Vzw Prinses Harte viert verjaardag met optocht en optredens 18 april 2018

02u25 0

De Muizense vzw Prinses Harte houdt dit weekend een optocht en optredens om haar vijfde verjaardag te vieren.





De vzw werd opgericht door Elke Dubin en Johan Muyldermans uit Muizen nadat hun 6-jarige prinses Harte overleed aan de gevolgen van een agressieve hersentumor. "We zijn trots op de vijfde verjaardag en daarom willen we feesten. Ook al startte de vzw vanuit een negatieve gebeurtenis, we hebben steeds geprobeerd om positief in het leven te staan, en dan moet feesten zeker kunnen", luidt het.





Stiltemoment

Op die vijf jaar tijd verdeelde de vzw 200 ridder- en prinsessenpakketten in de vier universitaire ziekenhuizen om zo zieke kinderen te steunen. Het programma start vrijdag om 19 uur met een optocht door de Sint-Albertuswijk en een aansluitend stiltemoment. Om 21 uur speelt Mira, een groep waar ook Harte graag naar luisterde, een concert in de Sint-Albertuskerk. Zaterdag staat een familiedag op het programma in 't Kranske, met bingo en kindernamiddag en piano-optreden van Harry Viaene (vroeger lid van 'Buurman') en een trommelspektakel van Fatiboombastic. 's Avonds treden Selene's Garden, Tolk en Jan van de Ven op. Info: prinsesharte.be. (WVK)