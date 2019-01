Vuurpijl verdwaalt: luifel van winkel vat vuur TVDZM

01 januari 2019

10u45 0

De brandweer is moeten uitrukken naar de Graaf Van Egmontstraat in het centrum van Mechelen. Een luifel van schoenenwinkel Bellezza-Nuova had er vuur gevat. Die vatte vuur nadat enkele jongen vuurwerk hadden afgestoken en een van de vuurpijlen verdwaalde. De schade bleef beperkt. Dit dankzij het ingrijpen van een koppel dat voorbij gereden kwam. Met een brandblusapparaat in hun voertuig werd de brand geblust. Nog voor de aankomst van de hulpdiensten. De brandweer moest enkel nog een appartement boven de kledingzaak ventileren.