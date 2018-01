Vuilnis in Vaart 29 januari 2018

De brandweer is zondagvoormiddag moeten uitrukken naar de Leuvense Vaart. Ter hoogte van de Plaisancebrug in de Brusselpoortstraat was er afval in het water terecht gekomen. Vermoedelijk gaat het om een vandalenstreek. (TVDZM)