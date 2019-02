VTK vertelt oorlogsverhaal van ‘De Soldaat-Facteur en Rachel’ Wannes Vansina

18 februari 2019

Het Mechelse toneelgezelschap Voor Taal en Kunst (VTK) brengt vanaf 1 maart ‘De Soldaat-Facteur en Rachel’ van Arne Sierens. Acteurs Gudrun Vancoillie en Walter Smits (die tevens regisseert) kruipen in de huid van de hoofdpersonages van het verhaal gesitueerd in ‘Den Grooten Oorlog’. Zij krijgen op het podium versterking van muzikanten. De voorstelling is op 1 en 2 maart te zien in het EMT, op 8 en 9 maart in Theater Korenmarkt en op 16 maart in Café Malvine. Meer informatie hier.