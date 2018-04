Vrouwen stelen babyspullen 05 april 2018

Twee vrouwen stonden gisteren voor de rechter. Een van hen had haar baby meegenomen naar de rechtbank. De twee worden verdacht van de diefstal van enkele spullen voor hun baby in een winkel langs de Bruul. Volgens het openbare ministerie werden ze betrapt op basis van camerabeelden. Daarop was te zien hoe ze enkele spullen uit de verpakking haalden en deze vervolgens in de kinderwagen stopten. Pas nadat ze een tweede keer in de winkel kwamen, en een winkelbediende hen herkende, werd de politie van Mechelen-Willebroek erbij gehaald. Desondanks het harde bewijs geleverd door het parket bleven de vrouwen hun betrokkenheid betwisten. Zij vroegen aan de rechter de vrijspraak, het openbaar ministerie vorderde een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 23 april. (TVDZM)