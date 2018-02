Vrouwen gingen ervandoor met babysokjes 20 februari 2018

02u44 0

Een 49-jarige vrouw en haar schoondochter (30) stonden gisteren samen voor de rechter. Het duo wordt verdacht van een winkeldiefstal in de kledingzaak Zara in de Mechelse winkelstraat De Bruul. Beiden werden afgelopen zomer op heterdaad betrapt door een winkeldetective. Dit nadat het alarm in werking trad. In de handtas lag een kleinere handtas met daarin in een broek en enkele babysokjes. Er werden ook nog schoenen gestolen. De twee lieten zich niet zonder slag of stoot inrekenen. Een van de vrouw trok zich los en vluchtte naar de Grote Markt waar ze uiteindelijk kon worden ingereden. De schoondochter liep in de andere richting en liep recht in de armen van de politie. De politie rekende hen in en stelselmatig gaven de twee vrouwen alles toe. Het parket vorderde tegen de schoondochter een celstraf van zes maanden met uitstel, de schoonmoeder kijkt uit op een straf van vijftien maanden effectief. Zij werd in het verleden namelijk al een viertal keer veroordeeld voor diefstal. Een vonnis volgt op 19 maart. (TVDZM)