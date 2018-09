Vrouw vervalst documenten nadat broer (17) tegen paal botst 05 september 2018

Een vrouw uit Mechelen stond gisteren voor de rechter en riskeert een celstraf van acht maanden. Ze moest zich verantwoorden voor het vervalsen van aanrijdingsformulieren.





Eerder dit jaar kreeg de vrouw een telefoon van haar jongere broertje. Die was zeventien jaar oud op dat moment en beschikte nog over een voorlopig rijbewijs. De jongere broer vervoerde enkele nichtjes en neefjes maar mocht dat nog niet en botste tijdens de rit tegen een verlichtingspaal. "Mevrouw kwam ter plaatse en probeerde hem vervolgens in te dekken door de aanrijdingsformulieren in te vullen en te beweren dat zij reed", zei de openbaar aanklager. "Nobel is het zeker maar mevrouw had moeten weten dat zoiets niet kan." Hij eiste een celstraf van acht maanden en een geldboete van 1.600 euro. "Ze begrijpt dat het fout was maar deed het niet om hem in te dekken. Het was een beschermingseffect", repliceerde de raadsman van de vrouw. Die vreesde dat de gevorderde straf haar toekomst én haar job in gevaar kan brengen. Er werd om de gunst van de opschorting gevraagd. Rechter Erika Colpin nam de zaak in beraad en velt op 24 september een vonnis. De politierechtbank legde de jongere broer inmiddels al een straf op en moest ook opdraaien voor de herstellingswerken aan de verlichtingspaal. (TVDZM)