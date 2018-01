Vrouw veroordeeld voor lastigvallen noodcentrale 02u58 0

Rechter Erika Colpin heeft gisteren de 44-jarige Vanessa E. uit Mechelen schuldig bevonden aan het lastig vallen van de politie. In één nacht belde ze maar liefst 25 keer naar het noodnummer van de politie. Verder stelde de politie nog vast dat ze hetzelfde nog twee keer heeft gedaan in een tijdspanne van een half jaar. De vrouw kreeg voorlopig geen straf. De rechter legde een probatie-straf op. Het Justitiehuis zal bepalen welke voorwaarden opgelegd worden.





De vrouw ontkende de feiten niet. Ze belde naar eigen zeggen omdat de politie niet op tijd ingreep nadat ze een eerste keer had gebeld. Opmerkelijk is dat de vrouw niet aan haar proefstuk toe was. Ze is in het verleden al een keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Daarom besloot Colpin het voorlezen van het vonnis met wat advies: "Mevrouw, u zal een andere uitlaatklep moeten vinden dan te bellen naar de noodcentrale." (TVDZM)