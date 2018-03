Vrouw staat terecht voor weerspannigheid 08 maart 2018

02u38 0 Mechelen Een vrouw uit Mechelen stond gisteren voor de rechter. Ze moest zich verantwoorden voor weerspannigheid tegenover de politie.

Het ging om twee voorvallen. Het eerste vond plaats eind december 2016. "De vrouw liep toen op straat met een mes van ongeveer 36 centimeter. Ze riep dat ze 'hen' kapot zou maken", zei openbaar aanklager Karel Berteloot. De vrouw werd ingerekend maar verzette zich hevig. Ze spuwde en trapte onder meer naar de agenten. Ongeveer een half jaar later moest de politie haar opnieuw arresteren. Deze keer omdat ze bijzonder agressief was naar de agenten toe. Die reageerden op een oproep van de vrouw kort nadat haar hond was gaan lopen. "De hond is mijn alles", zei de vrouw gisteren tegen de rechter. Destijds vroeg ze echter of de agenten geen andere dingen te doen hadden dan op zoek gaan van een verloren gelopen hond. "Zoals het vangen van boeven bijvoorbeeld", klonk het.





Het parket vorderde gisteren zes maanden cel met uitstel en een effectieve geldboete van honderd euro. "Laat het een waarschuwing zijn voor mevrouw. Anders gaat ze de binnenkant van een cel nog regelmatig zien", besloot aanklager Berteloot. De verdediging betwistte de feiten niet.





"Alleen heeft ze het moeilijk om haar emoties onder controle te houden", zei de raadsvrouw van de vrouw. "Wij vragen de opschorting van straf."





Vonnis op 26 maart. (TVDZM)