Vrouw staat terecht voor informaticafraude TVDZM

14 november 2018

Een vouw uit Mechelen riskeert een celstraf van een jaar met uitstel. De vrouw stond terecht voor informaticafraude. Ze stelde haar bankrekening ter beschikking aan een grotere phisingbende. “Geef me alsjeblief geen celstraf”, zei de vrouw als snikkend tegen rechter Suzy Vanhoonacker. “Ik had schulden en was hoogzwanger. Ik heb er niet bij nagedacht." De feiten kwamen aan het licht in 2017. Toen werd er na een online phisingbericht getracht om bijna zo’n 90.000 euro te stelen. De bank hield de transactie tegen en kwam na verder onderzoek uit bij de Mechelse vrouw. Volgens het parket had de bende haar gecontacteerd via Instagram en beloofde de bende een som geld als ze haar bankrekening mochten gebruiken. De vrouw aarzelde niet. “Al heb ik nooit verwacht dat ze er iets crimineels mee gingen doen”, verklaarde ze op zitting. “Anders zouden ze me toch niet contacteren via de sociale media?” Het slachtoffer raakte bij de phising net geen tweehonderd euro kwijt. Die kwam hij gisteren terug eisen. “Ik zal de schade vergoeden maar ik wil echt niet naar de gevangenis”, besloot de vrouw die zich in het naar buiten gaan van de zittingszaal nog excuseerde aan het slachtoffer. De grotere bende kon voorlopig nog niet worden geïdentificeerd. De zaak werd in beraad genomen en een vonnis in de zaak volgt op 12 december.