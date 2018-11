Vrouw schuldig aan stalking na misgelopen date Tim Van der Zeypen

20 november 2018

10u55 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 35-jarige vrouw schuldig bevonden aan belaging. De vrouw stalkte een man waarmee ze op date was gegaan en ging ook wild tekeer tegen een buschauffeur. Ze kreeg een jaar effectief

De feiten dateren onder meer van vorig jaar. Toen had ze op een datingsite haar later slachtoffer leren kennen. Na een date, die na een half uurtje al vroegtijdig ten einde kwam, begon de vrouw mails te sturen met dreigende taal. De dreigmails werden zowel naar het slachtoffer gestuurd als naar zijn moeder. In de mail noemde ze hem klootzak, hoerenzoon en verkrachter. “En het werd steeds erger”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting destijds. “Ze maakte nog een vals Facebookprofiel aan en begon schunnige praat te verkopen.” De man stelde zich burgerlijke partij en kreeg van de rechter een schadevergoeding toegekend van 1.500 euro. “Mijn cliënt is lange tijd lastig gevallen en door het feit dat die woorden op het internet circuleert, heeft hij ook al problemen ondervonden bij het solliciteren”, motiveerde zijn raadsvrouw de schadevergoeding.

Buschauffeur

De 35-jarige werd ook schuldig bevonden aan tweede feit van belaging. Eentje dat dateert uit 2016. Toen richtte ze haar pijlen naar een buschauffeur bij De Lijn. Die had haar niet meegenomen omdat ze te laat was komen aanhollen aan de bushalte. “Eerst spuwde ze nog naar de man, later begon ze hem uit te schelden voor klote chauffeur”, aldus Claessens nog. “Op Facebook zocht ze de buschauffeur op en begon hem opnieuw uit te schelden.” Deze man kreeg een schadevergoeding van 260 euro. De vrouw werd bij verstek veroordeeld. Of er ook beroep zal worden aangetekende tegen het vonnis, is nog niet geweten.