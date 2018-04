Vrouw probeert agent in vinger te bijten 10 april 2018

Marianne M. (61) stond gisteren terecht omdat ze de uitbaatster van café 't Pleintje op de Veermarkt zou hebben geslagen en zich daarna verzet heeft tegen de politie. De vrouw was dronken en had de uitbaatster geslagen nadat beklaagde eerst een grote haarpluk had uitgetrokken. Bij aankomst van de politie ging het van kwaad naar erger. Ze probeerde een van de agenten te bijten in de vinger en dreigde ermee om een kopstoot uit te delen. De vrouw werd meegenomen naar het politiekantoor en mocht een nachtje doorbrengen in de cel. "Ik denk dat mevrouw niet enkel tegen de regels van de maatschappij kan maar het ook moeilijk heeft met alcohol", zei de openbaar aanklager. Hij vorderde een celstraf van tien maanden en 800 euro boete met uitstel. De vrouw vertelde dat ze enkel een glas bier heeft uitgekapt in het gezicht van de café-uitbaatster. Haar raadsman vroeg de vrijspraak op basis van gebrek aan bewijzen. "De weerspannigheid wordt niet betwist", besloot de advocaat. "Hiervoor vragen we enige mildheid." Vonnis op 7 mei. (TVDZM)