Vrouw praat ex aan de galg: politie ontdekt kleine cannabisplantage TVDZM

19 februari 2019

Een man uit Mechelen heeft een opschorting van straf gekregen. Hij moest voor de rechter komen voor het bezit van cannabis. Zo trof de politie in zijn woning een kleine cannabisplantage aan met zo’n vijftal plantjes. “De plantage was voorzien van een kweektent, een afzuigsysteem en een koolstoffilter”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot destijds. De plantage werd pas ontdekt nadat de ex van de Mechelaar naar de politie stapte en er melding van maakte. Beklaagde gaf de feiten toe maar sprak van drie plantjes. “Ik gebruik de drugs voor de pijn in mijn schouder”, klonk het. “En dit enkel ’s avonds en om te kunnen slapen. De rest van de medicatie werkt niet meer.” Volgens het parket had beklaagde een duidelijk drugsprobleem. De Mechelaar vertelde de rechter dat hij wil stoppen met zijn druggebruik. Een van de voorwaarden die uiteindelijk ook werd opgelegd door de rechtbank.