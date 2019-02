Vrouw opent bankrekening voor phishingbende, maar zegt dat ze van niets wist TVDZM

04 februari 2019

15u30 0 Mechelen Een vrouw uit Mechelen heeft zich vanmorgen voor de rechter verantwoord voor oplichting. Ze had een nieuwe bankrekening geopend op vraag van een phishingbende, die gestolen geld op de rekening wilde storten. Ze vroeg de vrijspraak. “Toen ze onraad rook, heeft ze haar bankrekening meteen geblokkeerd”, zei haar raadsman.

Midden februari 2018 merkte een man op dat er plots een aanzienlijke geldsom van zijn bankrekening was verdwenen. Hij was het slachtoffer geworden van een phishingbende. Zo’n bende probeert slachtoffers online gegevens te ontfutselen om dan hun geld af te halen. Er werd klacht ingediend en speurders merkten op dat het geld gestort werd op de rekening van de beklaagde.

De vrouw werd uitgenodigd voor verhoor en ontkende niet dat ze contact had met een onbekende persoon. Die bood haar 2.500 euro aan in ruil voor een bankrekening en de pincode. De vrouw had hem leren kennen via Instagram. Ze was zo op zoek gegaan naar een manier om snel een centje bij te verdienen.

Er volgde een afspraak in het station van Mechelen. “Maar tijdens die afspraak vroeg zij om de identiteit van de onbekende. Uiteindelijk bleek die niet overeen te stemmen”, zei meester Thiebaut nog. “Daarop liet ze de bankrekening blokkeren. Een dag voor de overschrijving plaats vond.” Omdat er volgens de verdediging geen strafbare feiten plaatsvonden, werd de vrijspraak gevraagd. “Ik ben dom geweest”, voegde de vrouw er zelf nog aan toe.

Het parket tot slot was het er niet mee eens. Zij vonden dat er op zijn minst sprake was van een poging tot oplichting. Er werd een werkstraf of een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel gevorderd.

Een vonnis in de zaak volgt op 4 maart.