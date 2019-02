Vrouw die vriend oplicht, krijgt straf met uitstel TVDZM

14 februari 2019

Sabine H. uit Heist-op-den-Berg heeft tien maanden cel gekregen met uitstel voor oplichting en valsheid in geschrifte. “Ze ging geld lenen bij een bank en stortte dit vervolgens op de rekening van haar toenmalige vriend”, zei openbaar aanklager Lieselotte Claessens. “Tegen haar vriend vertelde ze dat het om een gift van haar vader ging, een voorschot op haar latere erfenis. In werkelijkheid had ze de handtekening van haar vriend vervalst om zo de lening en het geld te bekomen.” Pas nadat het koppel uit elkaar ging, kwamen de feiten aan het licht. Dit omdat de man plots een brief kreeg over de maandelijkse aflossing van de lening. Hij stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van vijfhonderd euro toegekend. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet gekend.