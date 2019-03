Vrouw die kleding steelt voor ogen van 6-jarige dochter, riskeert celstraf Tim Van der Zeypen

05 maart 2019

10u35 0 Mechelen Een vrouw uit Mechelen riskeert 9 maanden cel met uitstel en 800 euro boete voor een winkeldiefstal bij kledingzaak Zara in de Bruul. Ze nam er zo’n 14 kledingstukken mee. Haar 6-jarige dochtertje was getuige van de diefstal.

“Niet meteen een fraai voorbeeld voor jouw dochtertje”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom vanochtend tegen C.R. uit Mechelen. De vrouw ging er midden juni 2018 vandoor met kledij. Het was de winkeldetective die de diefstal had opgemerkt. De vrouw ging toen met een groot aantal kledingstuks naar het pashokje. “Niet veel later kwam ze opnieuw naar buiten en ging ze nieuwe spullen halen , zei Peereboom. “De winkeldetective ging poolshoogte nemen en hoorde hoe de vrouw de kledingstukken aan het manipuleren was.”

Kniptang

Bij het verlaten van de pashokjes gaf ze enkel een paar schoenen terug. Toen er gevraagd werd om haar handtas te openen, sloeg ze op de vlucht. De politie werd erbij gehaald en die kon haar uiteindelijk tegenhouden. Ze werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. Dit alles voor de ogen van haar 6-jarige dochtertje. De vrouw was in het bezit van de kledingstukken alsook nog een kniptang. Alles werd door de politie in beslag genomen.

Minnelijke schikking

Het parket vroeg vandaag een strenge bestraffing van negen maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. “Mevrouw pleegde al een diefstal in 2018 en kreeg toen een minnelijke schikking, maar blijkbaar heeft ze niet veel uit haar verleden geleerd”, besloot Peereboom.

De feiten werden op zitting niet betwist. Haar raadsman vroeg de rechtbank om een milde straf en stelde een probatie-uitstel voor. “Ze heeft het niet breed en pleegde deze diefstal uit financiële noodzaak. Dit is absoluut geen excuus voor haar daden. Die zijn wat ze zijn”, voegde de advocaat nog toe.

Vonnis volgt op 1 april.