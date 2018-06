Vrouw bijna gewurgd door ex, zoontje (11) komt net op tijd binnen 15 juni 2018

02u54 0 Mechelen Bouabid F. (36) uit Mechelen probeerde vorig jaar zijn ex te wurgen na een discussie over roken. Het zoontje (11) van de vrouw kwam echter net op tijd binnen. "Poging doodslag", oordeelt het parket.

Volgens de openbaar aanklager had Bouabid F. wel degelijk de intentie om zijn ex-vrouw te doden. "De bloeduitstortingen in de hals, de ogen en schrammen in de nek duiden op een forse wurging." Hij eiste dan ook drie jaar cel, waarvan een deel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Naast zijn ex richtte de man zich ook tegen hun gemeenschappelijk dochtertje. De baby werd volgens de vrouw in de lucht gegooid nadat ze was vastgepakt bij het koordje van haar muts rond haar nekje. Ook hier waren de verwondingen achteraf duidelijk zichtbaar. Gelukkig kwam de 11-jarige zoon net op tijd binnen, waarop de man bedaarde. De aanleiding van de disussie? De dertiger had zijn vrouw betrapt terwijl ze aan het roken was. "En dat terwijl mijn cliënt duidelijk tegen roken was en al zeker in bijzijn van de kinderen", zei de verdediging. "Mijn cliënt heeft inderdaad verkeerd gereageerd, maar hij heeft nooit de intentie gehad om haar te wurgen, laat staan te doden." De verdediging vroeg ofwel de vrijspraak voor de poging doodslag, ofwel een herkwalificering naar slagen en verwondingen. De feiten tegenover zijn kind werden staalhard betwist: "Mijn eigen kind zou ik nooit iets aandoen", zei de man zelf. Vonnis eind deze maand. (TVDZM)