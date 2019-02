Vrouw (72) bestolen TVDZM

20 februari 2019

16u30 0

Een 72-jarige vrouw uit Mechelen is het slachtoffer geworden van een gauwdief. De dief ging aan de haal met de portefeuille van de vrouw. Zij was op het moment van de diefstal aan het winkelen in de Elektriciteitsstraat. Naast een geldsom werd ook de bankkaart en de identiteitskaart gestolen.