Vrouw (69) helpt oplichter 15.000 euro te versluizen

Een 69-jarige vrouw uit Antwerpen van Angolese afkomst stond gisteren voor de rechter. De vrouw werd verdacht van het uitlenen van haar rekeningnummer aan een oplichter. Die liet zo 15.000 euro afkomstig van de Sint-Vincentiusvereniging overschrijven op het bankrekeningnummer van beklaagde. "In ruil voor tweehonderd euro ging zij dan het geld afhalen. Vanwaar dat geld kwam, wist ze naar eigen zeggen niet. Ook over de vrouw had ze weinig details", klonk het gisteren. De vrouw hield gisteren haar onschuld staande. Het parket wilde gisteren geen effectieve straf vorderen maar hield het bij een celstraf van zes maanden met uitstel. "Als waarschuwing", besloot de aanklager. Vonnis volgende maand.