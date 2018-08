Vrouw (58) nog steeds kritiek na klap tegen gevel 30 augustus 2018

De 58-jarige passagier uit Muizen die maandagmiddag zwaargewond werd afgevoerd nadat haar 85-jarige vriend op de Mechelsesteenweg in Herent tegen een gevel knalde, is nog steeds niet buiten levensgevaar. De vrouw kon snel uit het wrak bevrijd worden, maar ze had verschillende interne bloedingen. Haar 85-jarige vriend Lucien Van Leemput, die aan het stuur zat, overleed ter plaatse. Vermoedelijk werd hij onwel waardoor hij met zijn Volkswagen Golf tegen de gevel van een dierenartsenpraktijk reed. (KAR)