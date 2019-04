Vrouw (35) riskeert 40 maanden cel voor oplichting: “Zeven intellectueel beperkte en eenzame mannen gemanipuleerd en gepluimd” Tim Van der Zeypen

04 april 2019

15u00 0 Mechelen Gewapend met aliassen, verzonnen verhaaltjes en massa's leugens wond een 35-jarige vrouw uit Temse minstens zeven mannen rond haar vinger. De mannen, vaak intellectueel beperkt, vereenzaamd of naïef, werden maanden aan het lijntje gehouden en intussen gepluimd voor in totaal enkele duizenden euro’s. “Mevrouw deed alsof ze een relatie had met haar slachtoffer en vroeg tijdens die periode om geld”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “De slachtoffers waren dolverliefd en aarzelden op dat moment geen seconde.”

De vrouw leerde alle mannen kennen in de periode tussen 2013 en 2016 via datingsite Badoo, via het werk of op café. Ze sprak af met de mannen en begon met hen te chatten, te sms’en en te bellen. Veel gras liet ze er niet over groeien. “Ze begon vrijwel meteen over gezamenlijke reisjes, samenwonen en trouwen”, klonk het nog bij de Mechelse aanklaagster. “Maar eerst moesten er blijkbaar enkele financiële zorgen van de baan.” Hierop begon de dertiger om geld te vragen. Een voor een gingen ze over tot stortingen. Die varieerden bij sommige slachtoffers tussen de 6.000 en 114.000 euro. Zo ging de vrouw drie jaar onvermoeid verder. Soms was ze zelfs met meerdere mannen tegelijkertijd bezig. Om niet door de mand te vallen, gebruikte ze volgens het parket meestal ook een andere identiteit.

Toen een van de slachtoffers, een Mechelaar, klacht indiende bij de politie, startte het gerecht een onderzoek. De slachtoffers werden verhoord en verklaarden bijna allemaal hetzelfde. “De vrouw beloofde een duurzame relatie maar die kwam er nooit”, aldus openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Er vonden ook nooit seksuele betrekkingen plaats. Ofwel moesten ze eerst een SOA-test ondergaan ofwel verzon ze andere smoesjes.” Voor het parket was het duidelijk dat de vrouw nooit een relatie wou. Ze was volgens hen enkel uit op het geld. Via bankgegevens kon het parket de totale schade ramen op ruim 385.000 euro. Al is dat mogelijks nog veel meer. Een van de slachtoffers die mee klacht indiende, sprak over zo’n 550.000 euro.

“You ain’t seen nothing yet”

Opmerkelijk is dat het parket dit dossier mogelijks nog maar het topje van de ijsberg noemde. Het baseerde zich op een arrest van het hof van beroep uit 2015 dat de vrouw veroordeelde tot een celstraf met uitstel voor exact dezelfde feiten. “Meer zelfs. De eerste feiten in dit dossier gingen van start terwijl de zaak in het hof van beroep nog hangende was”, aldus Poelmans. De advocaat van een van de slachtoffers die zich vanochtend burgerlijke partij stelde, ging een stapje verder: “You ain’t seen nothing yet. Zeker als je deze vrouw verder laat doen. Het gevaarlijkste aan dit alles is dat wat ze deed, ze ook meesterlijk deed.” De raadsman vroeg voor zijn cliënt een morele schadevergoeding van 5.000 euro. Drie andere slachtoffers stelden zich ook burgerlijke partij. “Wat zij deed is het psychisch vernederen van mijn cliënt”, klonk het nog. “Het is een doortrapte oplichtster die een gevaar is voor de maatschappij.”

“Nooit iets misdaan”

Het parket eiste een celstraf van veertig maanden effectief, gekoppeld aan een geldboete van 1.500 euro. De vrouw ontkende de feiten. “Ik kan met mijn hand op mijn hart zeggen dat ik nooit iets heb misdaan, nooit iets met voorbedachte rade heb gedaan en ik ben altijd eerlijk geweest”, zei de vrouw die zich op de zitting liet bijstaan door haar advocaat Walter Van Steenbrugge. De strafpleiter zag ook niets strafbaars in de feiten en sprak over een wraakactie van enkele exen. Volgens hen zijn de gelden afkomstig van giften of cadeaus. “De mannen zijn verliefd geworden en omdat ze naar haar liefde smachtten, zijn ze meer en meer cadeaus gaan kopen”, ging meester Van Steenbrugge verder. “Ze heeft niets afgeluisd, noch de pincode van de bankkaarten proberen te ontfutstelen om geld af te halen.”

Hacking

De verdediging stelde zich tot slot ook heel wat vragen bij het onderzoek. Volgens hen moest het dossier onontvankelijk worden bevonden. De informatie waarop het dossier is opgebouwd, werd volgens meester Van Steenbrugge verkregen door hacking. “Een man heeft de computer van mijn cliënte doorzocht en is op de informatie van de andere mannen gestoten”, klonk het nog. “Hij is dan de anderen gaan opstoken, hen aangespoord om naar de politie te stappen en klacht in te dienen. Had hij dat niet gedaan, zouden ze nooit klacht hebben ingediend.” De vrouw diende op haar beurt een klacht in bij de rechtbank van Dendermonde. Dat onderzoek is momenteel nog lopende. De verdediging vroeg dan ook om de zaak te schorsen totdat er een vonnis was in Dendermonde.

Vandaag waren er drie slachtoffers van de vrouw aanwezig, een andere liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Zij stelden zich burgerlijke partij en vroegen schadevergoedingen. “Ik ben erg teleurgesteld”, klonk het bij een van de slachtoffers. “Het feit dat ze geen schuldbesef heeft, is een extra klap in mijn gezicht.” Een andere man voegde nog toe: “Ik hoop dat ze een zware straf mag krijgen.” Wat de rechter beslist, weten we op 2 mei. Dan maken de rechters in Mechelen hun vonnis bekend.