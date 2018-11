Vrouw (35) manipuleerde en pluimde naïeve mannen Tim Van der Zeypen

15u20 0 Mechelen Zes mannen hebben zich burgerlijke partij gesteld tegen de 35-jarige Semia B. uit Temse. De vrouw wond hen rond haar vinger en pluimde ze vervolgens voor duizenden euro’s. Naast de schadeclaims riskeert ze verder nog een celstraf van vijf jaar effectief. Omdat het parket met nieuwe stukken kwam, vroeg de verdediging om een uitstel.

De vrouw leerde de mannen kennen via datingsite Badoo. Nadien begon ze met hen te praten en deed ze hen volgens het parket geloven dat ze een relatie hadden. “Ze koos voornamelijk naïeve mannen uit”, zei de openbaar aanklager. Tekens kon ze hen overtuigen in het geloof dat de twee een relatie hadden. Tot seks kwam het nooit. Daarvoor moesten enkele mannen zich eerst laten testen op soa’s. “Na hen te hebben overtuigd, begon ze hen rond haar vinger te winden en probeerde ze vervolgens geld af te troggelen.” Een van de slachtoffers werd zo voor ongeveer 550.000 euro bestolen. Verder deed zich vaak voor als iemand anders. Zo gaf ze valse identiteiten op en een keer deed ze zich ook voor als psychiater.

Opmerkelijk is dat de vrouw deze feiten pleegde terwijl er een gelijkaardig dossier liep tegen haar. Daarin had ze eveneens een man gemanipuleerd en had ze geld afgetroggeld. Voor die feiten werd ze inmiddels al veroordeeld. De vrouw ontkende bij haar verhoren alle tenlasteleggingen en sprak van leningen of giften. Ook dat ze zich zou hebben voorgedaan als iemand anders, ontkende ze met klem. Het parket eiste een effectieve celstraf van vijf jaar en een geldboete van 5.000 euro. Tot pleiten kwam het vanmorgen nog niet. Op zitting werd de verdediging geconfronteerd met nieuwe documenten. “Om deze eerst te bestuderen en te bespreken, vraag ik om te kunnen concluderen op deze documenten”, vertelde meester Walter Van Steenbrugge.

De zaak zal begin april opnieuw worden gepleit.