Vrouw (32) bestolen tijdens het winkelen TVDZM

12 maart 2019

13u25 0

Een 32-jarige vrouw uit Mechelen is het slachtoffer geworden van diefstal. Het slachtoffer was op het moment van de feiten aan het winkelen in een supermarkt langs de Zemstbaan. De buit bestaat uit een handtas. Zo werd er onder meer een portefeuille, een bril en een gsm-toestel.