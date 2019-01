Vrouw (21) bestolen tijdens wandeling TVDZM

03 januari 2019

Een 21-jarige vrouw is op de Grote Markt in Mechelen bestolen. De jonge vrouw was op het moment van de diefstal aan het wandelen. De buit bestaat uit een handtas. De politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.