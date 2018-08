Vrolijke Vrienden vieren kermis oep't Heike 10 augustus 2018

Koninklijke fanfare De Vrolijke Vrienden uit Hombeek is druk in de weer met de laatste voorbereidingen van 'Kermis oep't Heike'. "Van vrijdag 10 tot en met woensdag 15 augustus schotelen we onze bezoekers weer een overvol programma aan activiteiten voor. We werken hiervoor samen met de buren en een groep vrijwilligers, een traditie sinds vele decennia", klinkt het.





"We gaan van start op vrijdag met een bingo-avond, op zaterdag wordt de kermis geopend om 13.30 uur met een petanque-wedstrijd, versierde fietsen en de 'Te Gekke Triatlon'. Afsluiten doen we met een optreden van Bert en the Earnies. Zondag om 10 uur start de kinderrommelmarkt, vanaf 14 uur volgt onze wandel-fotozoektocht en 's avonds volgt weer een optreden op ons zomerterras. Maandag houden we het rustig met 'kaarten voor een kip' en petanque, op woensdag 15 augustus om 11 uur vindt ons jaarlijks aperitiefconcert plaats, gevolgd door ons kip-en-ribbetjesfestijn. Alle activiteiten vinden plaats in zaal De Vrolijke Vrienden in Heike 64, Hombeek, iedereen is welkom!"





Meer info: www.vrolijkevrienden.be (EDT)