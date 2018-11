Vroeggeboorte afgewend - met dank aan politie AGENTEN GEVEN GWENDOLYNE (22) PRIVÉLIFT NAAR ZIEKENHUIS Tim Van der Zeypen

26 november 2018

20u30 0 Mechelen De Mechelse politie heeft de hoogzwangere Gwendolyne (22) een privélift naar het ziekenhuis gegeven. De reden? Zij en haar vriend Nicky (28) waren op weg naar het ziekenhuis op een alcoholcontrole gestoten en Nicky blies positief. "Maar ik was pas vijf weken later uitgerekend", legt Gwendolyne uit. "Ik had hem gezegd dat hij er nog eens goed van moest profiteren, wellicht voor de laatste keer."

De rit naar het ziekenhuis in de nacht van zaterdag op zondag zullen de aanstaande ouders nooit vergeten. Toen Gwendolyne De Kempeneer (22) uit Kapelle-op-den-Bos zaterdagavond plots weeën en een harde buik kreeg, kwam de geboorte van hun eerste kindje plots héél dichtbij. "Alleen was het nog veel te vroeg. Normaal zou ik pas binnen vijf weken mogen bevallen", vertelt de toekomstige mama. "Uit paniek en omdat ik snel naar het ziekenhuis wilde, belde ik meteen naar mijn vriend." Die was net die avond op uitstap met vrienden. "Ik had hem gezegd dat hij er nog eens goed van moest profiteren. Niet alleen omdat hij de laatste tijd zo hard had gewerkt, maar ook omdat het mogelijk de laatste keer was", legt Gwendolyne uit.

Betrapt

Nicky wist dat hij iets te veel had gedronken, maar hij aarzelde geen seconde en vertrok huiswaarts. Hij pikte zijn zwangere vriendin op om vervolgens richting het ziekenhuis in Mechelen te rijden. Maar net voorbij de bocht op de R6 en onder de brug van de E19 werden ze aan de kant gezet voor een alcoholcontrole. "Ik heb nog gezegd dat ik dringend naar het ziekenhuis moest omdat ik weeën had. Maar hij moest toch blazen van de politie. De agenten vertelden ons dat het de verplichte procedure was", gaat Gwendolyne verder. Nicky blies positief en zijn rijbewijs werd voor zes uur ingetrokken

Herenigd

De twintiger moest ook nog een ademanalyse afleggen en de administratieve afhandeling doorlopen. "Omdat de agenten merkten dat ik echt wel dringend naar het ziekenhuis moest, hebben ze mij een privélift aangeboden met een politiecombi", klinkt het nog. "Zij hebben me uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht." Toen Nicky ook mocht beschikken, bood de politie ook hem een lift aan. "Hij mocht uiteraard niet meer rijden", verduidelijkt de politie. "Op die manier kon het koppel toch nog snel herenigd worden."

Weeënremmers

In het ziekenhuis konden artsen het nodige doen om de vroeggeboorte van Gwendolynes en Nicky's baby te voorkomen. Gwendolyne kreeg er weeënremmers en longrijpers toegediend en ze werd een nacht ter observatie in het ziekenhuis gehouden. Inmiddels is de aanstaande mama opnieuw thuis. "Eind goed, voorlopig al goed", lacht Gwendolyne. "Het gaat momenteel weer beter en hopelijk blijft onze baby nog even in mama's buik." Nicky zal zich binnenkort wel nog aan een boete mogen verwachten. "Ja, uiteraard is dat niet leuk, maar uiteindelijk hebben we liever een boete dan een vroeggeboorte", besluit het koppel.