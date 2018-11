Vroeger logementshuis aan Zoutwerf wacht restauratie Wannes Vansina

21 november 2018

12u42 0

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 210.295,24 euro toe voor de restauratie van het vroegere logementshuis ‘In de stad Tienen’ aan de Zoutwerf in Mechelen. Het zestiende-eeuwse pand, ook gekend onder de latere naam ‘De Pelikaan’, zal volledig worden gerestaureerd. “De buitengevels zijn vervuild en in slechte staat en het buitenschrijnwerk moet nodig worden opgeknapt. Ook de binnenkant van het monument is onderkomen en wordt in ere hersteld. Vooral een restauratie van de stucwerkplafonds en de gebarsten muren is nodig, net als de vloeren die op bepaalde plaatsen rot zijn en verzakt. Het waardevolle historische karakter van het pand wordt dankzij deze totaalrestauratie hersteld”, meldt Bourgeois. Na de restauratie wordt het vroegere logementshuis een gezinswoning. Opvallend is het beeldje aan de muur rechts van de deur: een man met een baard en muts. Wie dat moet voorstellen, wordt nog onderzocht.