Vrijwilligers schrijven kaartjes aan eenzame Mechelaars Wannes Vansina

05 december 2018

12u56 1

In een ‘woonkamer’ op de Mechelse Botermarkt trakteert De VoorZorg vandaag voorbijgangers op een kop warme chocomelk en nodigt het ziekenfonds hen uit om een kaartje te schrijven voor mensen die eenzaam zijn en/of hulp kunnen gebruiken. Chris Van Cauwenberghe deed het met plezier. “Met de kaartjes geven we een warme boodschap aan mensen die het minder gemakkelijk hebben als wij”, zegt Chris Van Cauwenberghe. De kaartjes worden bedeeld via thuiszorg. Volgens De VoorZorg betekenen ze veel voor de ontvangers, net als vrijwilligerswerk veel betekent voor veel mensen. De kaartjes zijn naast een mooie wens ook een oproep. “Iedereen kan vrijwilligerswerk doen. Vele onderzoeken tonen aan dat vrijwilligers gezonder en gelukkiger zijn. Vrijwilligerswerk kan een manier zijn voor mensen die eenzaam zijn om zich nuttig te maken en het gevoel hebben dat ze erbij horen. In de provincie Antwerpen tellen we er zelf 2.500, maar we zijn nog steeds op zoek”, zegt Eva Godfroid, coördinator vrijwilligerswerk van De VoorZorg. De actie vindt dan ook niet toevallig plaats op de Dag van de Vrijwilliger, nog tot 15 uur.