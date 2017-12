Vrijwilligers meten al fietsend roetconcentraties 03u02 22 Mechelen 26 vrijwilligers verenigd in MeetMee Mechelen hebben de luchtverontreiniging in 40 kilometer Mechelse straten in kaart gebracht. Ze schrokken van de hoeveelheid roet die vooral het verkeer er met zich meebrengt.

De vrijwilligers verrichtten in totaal bijna honderd uur aan metingen door al fietsend met gps vier trajecten af te leggen. Dat telkens gedurende twee weken tijdens de ochtend- en avondspits. Ze maten de hoeveelheid zwarte koolstof in de lucht, een schadelijk onderdeel van fijn stof dat komt van de verbranding van fossiele brandstoffen. Een stille killer. "Fijn stof zorgt voor tien maal meer overlijdens dan het verkeer", zegt Stijn Vranckx, onderzoeker bij het VITO. Dat de luchtkwaliteit in de stad minder is dan op het platteland, was bekend, maar de metingen tonen wel heel duidelijk de verschillen op straatniveau. De impact van het verkeer bleek heel duidelijk. "Waar het autoluw centrum begint, zijn de roetconcentraties veel lager", stelt Arne Daneels, een van de coördinatoren, vast.





'Street canyon'

Minder logisch lijkt dat de Nekkerspoelstraat feller kleurt dan de parallelle N15, die meer verkeer heeft. "De straat is een voorbeeld van een 'street canyon': de huizen staan er dicht bij elkaar en houden de lucht vast. De N15 is open, al zie je dat daar ook de concentraties oplopen aan het verkeerslicht", legt hij uit. Ook op de vesten en de Antwerpse- en Leuvensesteenweg zijn de roetconcentraties duidelijk hoger dan op andere plaatsen. En in de Frans Reyniersstraat in Hombeek. "Door de gesloten overweg, wat duidelijk aantoont dat bestuurders bij het wachten hun motor moeten uitschakelen", zegt Wim De Wit. (WVK)