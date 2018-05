Vrijspraak voor agent die 'uren stal' 09 mei 2018

Peter V. (28) uit Houwaart, een voormalig agent bij politiezone Mechelen-Willebroek, is vrijgesproken voor informaticafraude. Op drie dagen in maart 2017 zou hij volgens het parket onterecht werkuren hebben aangegeven en zo werkprestaties hebben gestolen. "Dagen waarin hij van zijn oversten moest patrouilleren in Mechelen om verkeersovertreders te beboeten maar in realiteit was hij in Willebroek", klonk het destijds. "Hij zou toen een vrouw hebben bezocht in een appartement waar hij vervolgens enkele uren verbleef." De verdediging ontkende steenhard en beweerde dat het om jaloezie en een afrekening ging. "Er is nooit sprake geweest van een verplichte patrouilleopdracht in Mechelen en hij vervulde zijn orders zoals dat hoorde", pleitte de verdediging. Zij vroegen en kregen de vrijspraak.





Het parket had zestien maanden cel geëist, al dan niet uitstel. Of het parket in beroep zal gaan, is nog niet geweten. (TVDZM)