Vrijgezellen laten 'singlekorting' links liggen EEN ALLEENSTAANDE OP DRIE GEBRUIKT MECHELENBON NIET WANNES VANSINA

07 juni 2018

02u37 0 Mechelen Mechelen pakte er graag mee uit: elke alleenstaande Maneblusser kreeg vorig jaar een Mechelenbon ter waarde van 25 euro, in te ruilen bij deelnemende handelaars in de stad. Een jaar later blijkt echter dat slechts twee bonnen op drie ook effectief werden gebruikt.

Singles zijn vaak minder goed af dan koppels. Veel kosten zijn immers dezelfde, maar alleenstaanden moeten deze wel in hun eentje dragen. Met de bon wilde het stadsbestuur begrip tonen voor deze fiscaal onrechtvaardige situatie.





Schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V): "Door een aantal forfaitaire heffingen trekken singles vaak fiscaal aan het kortste eind. Daarom werd de Mechelenbon in 2017 voor het eerst geïntroduceerd: een creatieve manier om deels single-onvriendelijke belastingen, zoals de afvaltaks, te compenseren. Een uniek gegeven in Vlaanderen en op deze manier ondersteunt de stad eveneens de lokale middenstand." De meeste bons worden uitgegeven in grote winkels of supermarkten. Al wordt in verpakkingsvrije winkel Kabas ook regelmatig met zo'n waardebon betaald. "Echt Mechels, heel leuk en het systeem werkt supergoed", zegt Anneleen De Witte van Kabas. "De laatste weken wordt er veel betaald met bons die op het puntje staan te vervallen. Al weten we natuurlijk niet of het om singlebons of gewone Mechelenbons gaat", lacht Anneleen.





Meevaller voor stadskas

Positieve feedback dus. Alleen maakte een groot deel van de Mechelse alleenstaanden géén gebruik van hun 'singlekorting'. 5.745 van de 15.217 waardebonnen ter waarde van 25 euro werden niet ingeruild in één van de deelnemende winkels voor het verstrijken van de vervaldag (vorige week, red.). Een flinke meevaller dus voor de stadskas, want deze moet nu slechts 236.800 in plaats van 380.425 euro betalen aan de alleenstaanden. Het stadsbestuur had dit overigens ingecalculeerd door slechts 240.000 euro in te schrijven in de begroting. "Het is zoals met Bongo- en andere waardebonnen: sommige bezitters maken er meteen gebruik van, anderen springen er nonchalanter mee om. Door de singlekorting dit jaar te herhalen, komt er meer gewenning en zal het gebruik waarschijnlijk stijgen. Het aantal winkels waar je met je Mechelenbon terechtkan, is ook sterk gestegen: van 170 vorig jaar naar 212 dit jaar", zegt Schroons. Vraag is of er geen alternatieven waren, bijvoorbeeld een berekening van de afvaltaks per persoon in plaats van gezin? Volgens Schroons kan de stad dat niet omdat de taks geheven wordt door intercommunale Ivarem en deze voor alle gemeenten gelijk moet zijn. Er zitten volgens de schepen ook geen andere 'singlevriendelijke maatregelen' in de pipeline. Oppositieleidster Caroline Gennez (sp.a): "Dit is een leuk extraatje, al moet een singelvriendelijk beleid verder gaan dan een communicatiestunt. Nog beter ware het om de afvaltaks af te schaffen en de afvalophaling en verwerking weer te betalen met algemene middelen", besluit ze.