Vrijbroekpark reanimeert dahliatuin 21 augustus 2018

Het Vrijbroekpark is een prachtig stukje bloemenpracht rijker. Gedeputeerde Jan De Haes en enkele medewerkers hebben gisteren een nieuwe zomertuin vol dahlia's en canna's geopend.





Het Vrijbroekpark beschikte tot enkele jaren geleden over een mooie dahlia- en cannatuin met wel 140 variëteiten. Aantasting door virussen deed de bloemenpracht evenwel verwelken, tot spijt van de bezoekers.





"We kregen vorig jaar heel wat vragen over de afwezigheid van de dahlia's", zegt De Haes. "We zijn dan ook bijzonder blij dat we opnieuw een 60-tal dahlia- en een 50-tal cannavariëteiten kunnen tentoonstellen."





De nieuwe dahliatuin komt op dezelfde plaats als de oude, maar de vijf kamers werden teruggebracht tot drie. Voorlopig werd enkel de middelste aangeplant, de twee andere volgen de twee komende jaren. Leuk detail: van bovenaf bekeken, vormen de lijnen de vorm van een bloem met acht kroonbladeren. Het ontwerp sluit aan bij de recent aangelegde bijentuin, mosrozentuin en ecotooptuin in het park. Om die nieuwe tuinen extra onder de aandacht te brengen, organiseert het Vrijbroekpark op zondag 26 augustus van 13 tot 18 uur 'Zonnige groeten uit Vrijbroek'.





Vertrekken kan aan het bezoekerscentrum. Wandelaars vinden op hun weg door te tuinen proevertjes en activiteiten voor de kinderen. Die dag kan je uitzonderlijk in het park bloemen komen plukken in twee pluktuinen. (WVK)