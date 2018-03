Vrijbroekpark lanceert doe-het-zelf-wandeling 01 maart 2018

Het Vrijbroekpark in Mechelen organiseert in maart en april de 'Bollen, Bloesem en Biekeswandeling', een 'doe-het-zelf-wandeling' met prille lentebloeiers als thema. Deelnemers kunnen een gratis folder met parkplan ophalen aan het bezoekerscentrum en vervolgens beginnen aan een wandeling van 2,5 kilometer. Tijdens de wandeling kom je meer te weten over 11 bijzondere lentebloeiers. Kinderen kunnen tijdens de wandeling aan de slag met een zoekkaart om bijen en hommels te herkennen en te tellen. (WVK)