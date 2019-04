Vrijbroek eerste rookvrij park van Vlaanderen: “Want zien roken, doet roken” Wannes Vansina

15 april 2019

16u14 0 Mechelen De Provincie Antwerpen stapt mee in de campagne ‘Generatie Rookvrij’ en wil de (e-)sigaret op termijn bannen uit al haar domeinen, te beginnen met het Vrijbroekpark in Mechelen. Daar werd maandag een eerste bord onthuld. Doel is roken voor kinderen minder normaal en aantrekkelijk te maken.

Voor alle duidelijkheid: er komt geen rookverbod in het Vrijbroekpark. Aan alle bezoekers wordt wel hoffelijk gevraagd om geen sigaret meer op te steken buiten de twee rookzones (aan het bezoekerscentrum en aan taverne ’t Park). Wachters zullen rokers ook aanspreken op hun gedrag. Niet om hen te beboeten, wel om de maatregel uit te leggen. “Hier komen jaarlijks tienduizenden kinderen spelen. We roepen de volwassenen op het goede voorbeeld te geven. We komen uit een generatie voor wie roken normaal is, maar dat is het niet”, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA).

Planckendael

Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker, juicht de beslissing toe. “Zien roken, doet roken”, weet hij. Eerder stapten ook al onder meer de Zoo, Planckendael, het Bloso-domein in Hofstade en de voetbalstadions van Anderlecht en Club Brugge in Generatie Rookvrij. “Het idee is dat kinderen nergens meer in aanraking komen met roken om tabak zo op een generatie tijd uit de samenleving te krijgen.”

Belangrijk, want een derde van de jaarlijks 40.000 gevallen van kanker in ons land is een gevolg van roken. Volgens hem geven rokers ook goed gevolg aan Generatie Rookvrij. “Omdat de grote meerderheid er zelf ook wel het belang van inziet. Slecht een zeer zeer kleine minderheid ziet het als een inbreuk op hun vrijheid.”

Minder peuken

Voor de provincie Antwerpen gaat het om een test met het oog op het uitbreiden van de campagne naar andere provinciale domeinen. “Dat we minder peuken moeten ruimen, en dat zijn er op een jaar nogal wat, is een mooi neveneffect”, zegt De Haes.

Mechels kinderburgemeester Jaan Roelens (10) is alvast fan. “De rook stinkt echt wel hard, overal peuken zien liggen is evenmin leuk.” Hij spreekt uit ervaring. “Bij mijn voetbalclub Sporting staan ouders soms te roken aan de rand van het veld en liggen de peuken tot op de grasmat.”

Regel te veel

De rokers die wij maandag op het terras van het Vrijbroekhof om hun mening vroegen, vinden Generatie Rookvrij een minder leuk idee. “Dat je niet rookt aan de speeltuin, oké, maar hier stoor ik er toch geen kinderen mee? Mogelijk ga ik in de toekomst dan wel ergens anders”, zegt een wat oudere man, die zijn naam niet wil noemen omdat “die van ons” niet weet dat hij nog rookt na zijn hartinfarct.

Papa Sven vindt de actie een regel te veel. “Ik moet wel zeggen dat ik mijn peuken altijd opraap, want die zijn écht slecht voor het milieu.”