Vriendinnen verkopen 2.460 bouletten ten voordele van De Stappaert Wannes Vansina

02 december 2018

15u03 0

2.460 bouletten. Zoveel brengen tien vriendinnen er vandaag aan de man tijdens ‘Bouletten for Life’, een eetfestijn in het Lierse Sint-Gummaruscollege in het kader van de Warmste Week. “We hadden op 300 eters gehoopt, we hebben op 370 afgeklopt. We hebben nog veel mensen moeten weigeren”, vertelt Hanne. De opbrengst is navenant. “Nog voor de start waren we al break-even. Alle puree, tomatensaus en gehakt is gesponsord alsook een deel van de drank. We maken al zeker 4.000 euro winst.” De opbrengst gaat naar De Stappaert, een lokale vzw die zich inzet voor onder meer weesjongeren, incestslachtoffers en alleenstaande zwangere vrouwen.