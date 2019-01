Vrienden van de Persgroep klinken op 2019 Wannes Vansina

18 januari 2019

Een dertigtal Vrienden van de Persgroep heeft vandaag het glas geheven op 2019. Al 21 jaar komen de gepensioneerde medewerkers van deze krant bijeen in eetcafé Het Vissershuis vlakbij het Vrijbroekspark in Mechelen, maar daar zit duidelijk nog geen sleet op. Als vanouds haalden de oud-medewerkers anekdotes op aan de tijd bij de krant. Onder impuls van Armand Velghe, Georges Tambuyser, Vivy Goyvaets en Ludo Weyts doen de Vrienden overigens veel meer dan verbroederen in Het Vissershuis. Heel regelmatig organiseren ze ook uitstappen.