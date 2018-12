Vrachtwagen rijdt tegen hoogteportiek: uur geen treinverkeer TVDZM

07 december 2018

19u15 2

Tussen Heist-op-den-Berg en Lier hebben er vrijdagavond een uur lang geen treinen kunnen rijden. Het gevolg van een probleem aan de spooroverweg langs de Melkouwensteenweg in Berlaar. “Een vrachtwagen was er tegen een hoogteportiek gereden waardoor er een kabel is losgekomen”, vertelt Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. “Die kabel kwam terecht op de bovenleiding waardoor er een soort kortsluiting is ontstaan.” Door die kortsluiting was het voor de treinen niet meer mogelijk om te rijden. De NMBS voorzag vervangbussen om pendelaars alsnog op hun eindbestemming te krijgen. Inmiddels stuurde Infrabel personeel ter plaatse ter controle. “Het probleem kon snel hersteld worden”, besluit de Infrabelwoordvoerder. Een uur nadat de vrachtwagen tegen het portiek was gereden, kon het treinverkeer opnieuw door. Vermoedelijk was de vrachtwagen te hoog geladen. Er raakte niemand gewond.